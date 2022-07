„Meine absolute Wunsch-Stelle“

Die Dr. Bock Gruppe in Rahden hat einen neuen Geschäftsführer: Reiner Meenken (47) aus Hüde führt künftig die Geschicke der Unternehmensgruppe, die sieben Einrichtungen (Altenpflege, Catering und ambulante Dienste) betreibt.

Zum 1. Juli hat der bisherige Geschäftsführer Hans-Eckhard Meyer das Amt an seinen Nachfolger abgegeben. Er wird aber seinem Nachfolger in den kommenden Monaten weiter zur Seite stehen. Mitte vergangenen Jahren hatte Meyers Frau Annette die Pflegedienstleitung abgegeben. „Ich folge jetzt meiner Frau in den Ruhestand“, bemerkte Meyer, der gemeinsam mit seiner Frau seit mehr als 40 Jahren die Einrichtungen geleitet hatte.