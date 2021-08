„Meine Geschwister haben richtig Angst“

Steinhagen

Sie selbst sind hier in Sicherheit – aber in größter Sorge um ihre Familien und Freunde in Kabul. Omidullah Ghausi und Aynullah Naziri (beide 27) sind 2015 als Flüchtlinge aus Afghanistan nach Steinhagen gekommen. 64 Menschen afghanischer Staatsangehörigkeit leben derzeit in der Gemeinde. Wie ist ihre Gefühlslage, wenn sie die Bilder aus der Heimat sehen, wenn sie mit Angehörigen telefonieren? Was können sie tun, um von hier aus zu unterstützen?

Von Annemarie Bluhm-Weinhold