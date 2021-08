„Meine Mutter ist mein Vorbild“

Bad Lippspringe

Es ist der persönlichste und wohl auch nachhaltigste Moment seiner Reise, als Jethro Rübenhagen vor dem Haus an der Detmolder Straße 31 in Bad Lippspringe steht: „Hier hat die 13-köpfige Familie meiner Großeltern ein friedlich harmonisches Leben geführt – bis die Nationalsozialisten an die Macht kamen“, sagt der 62-Jährige.

Von Klaus Karenfeld