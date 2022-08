„Meine Tochter ist drogenabhängig“

Bünde

Mit Alkohol in der Schule fängt alles an, dann raucht das Mädchen aus dem Kreis Herford Gras. Die Drogen werden schnell härter: Die Jugendliche probiert mit gerade einmal 16 Jahren Kokain, Pep, Ecstasy, LSD – eigentlich alles, was man nicht spritzen muss. „Ich hatte so eine furchtbare Angst um mein Kind“, sagt ihre Mutter.

Von Kathrin Weege