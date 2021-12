Meinungen zur Kirche gefragt

Salzkotten

Mit seinem Weihnachtspfarrbrief verteilt der Pfarrgemeinderat (PGR) der Kirchengemeinde St. Marien in Salzkotten in diesem Jahr auch einen offenen Brief sowie eine Meinungsumfrage und ruft die Gemeindemitglieder zur Teilnahme auf. Damit will sich der Pfarrgemeinderat ein Meinungsbild darüber einholen, wie die Gläubigen in St. Marien zu Veränderungen in der Gemeinde stehen, die in einer Informationsveranstaltung im Oktober vorgestellt wurden.

Von Marion Neesen