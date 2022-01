Meisen sollen Eichenprozessionsspinner bekämpfen

Der Eichenprozessionsspinner vermehrt sich seit Jahren auch im Delbrücker Land weiter: Die Zahl in 2021 stieg auf 250 Nester rasant an. Obwohl die fachgerechte Entfernung durch den städtischen Bauhof erfolgte, „wird er sich weiterverbreiten und für Probleme sorgen“, ist Christian Stamm überzeugt.

Werner Fortmeier, Heimatvereinsvorsitzender aus Steinhorst (hinten), holte die Meisen-Nistkästen beim städtischen Bauhof ab und freute sich über die sinnvolle Aktion, an der die Bauhofmitarbeiter Norbert Strunz (links), Christian Schniedermeier und Christian Künnekenmeier (3. und 4. von links) beteiligt waren. Die Erfahrung anderer Städte, in denen es ebenfalls eine Eichenprozessionsspinnerplage gibt, hat übrigens gezeigt, dass Meisen die Nistkästen dann gut annehmen, wenn sie nicht an schon befallenen Bäumen aufgehängt werden. Gefressen werden nur junge Raupen. Hinweis: Alle Teilnehmer, die auf dem Foto zu sehen sind, sind geimpft und geboostert.

Der Leiter des Bauhofes der Stadt Delbrück ergänzt: „Auch in diesem Frühjahr werden die Eichenprozessionsspinner mit ihren Brennhaaren wieder unsere Region befallen. Deshalb hat sich das Bauhofteam Gedanken gemacht, wie man diesen Plagegeistern begegnen kann. Da Meisen die natürlichen Fressfeinde der Raupen sind, haben wir nun in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Meisen-Nistkästen gebaut. Jeder Ortsteil erhält über die Heimatvereine 50 Meisen-Nistkästen, die dann vor Ort im Dorf verteilt oder auch direkt angebracht werden“, hofft Christian Stamm, dass die Meisen schnell in das neue Zuhause einziehen und zu brüten beginnen werden.

Der Eichenprozessionsspinner kommt an allen Eichen-Arten vor. Befallen sind meist freistehende, ältere Bäume am Waldrand, auf Feldern oder Wiesen. Zu erkennen sind die mit Raupen und Larvenhäuten gefüllten Gespinstnester am oberen aber auch unteren Baumstamm. Die Raupenhaare können bei Körperkontakt eine akute gesundheitliche Gefährdung für den Menschen darstellen!

„Finger weg!“, kann man nur empfehlen, wenn man so eine Befallstelle sieht. Während der ausgewachsene Falter für Menschen harmlos ist, birgt der Kontakt mit den Raupen gesundheitliche Risiken. Foto: Stadt Delbrück

Zu den Symptomen gehören lokale Hautausschläge, die sich in punktuellen Hautrötungen, leichten Schwellungen, starkem Juckreiz und Brennen äußern. Häufig bilden sich Qaddeln am ganzen Körper. Reizungen an Mund und Nasenschleimhaut durch Einatmen der Haare können zu Bronchitis, schmerzhaftem Husten und Asthma führen.

Vorrangig muss eine Bekämpfung aus gesundheitlichen Gründen dort in Erwägung gezogen werden, wo Menschen durch die Gifthaare gefährdet sind wie etwa im Bereich von Kindertageseinrichtungen oder auch Spielplätzen. Diese kontrolliert der Bauhof der Stadt Delbrück in regelmäßigen Abständen. Sollte hier und auf öffentlichem Gelände ein Befall mit Eichenprozessionsspinnern vorgefunden werden, so wird sich der Bauhof der Stadt Delbrück um die Bekämpfung kümmern. Mit Hilfe eines Spezialsaugers und der entsprechenden Schutzkleidung werden die Nester abgesaugt.

Vorsichtsmaßnahmen bei Befall Foto: Die Stadt Delbrück rät deshalb zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen bei einem festgestellten Befall: grundsätzlich die Befallstelle meiden; Raupen und Gespinste nicht berühren; sofortiger Kleiderwechsel und Duschbad mit Haarreinigung nach Kontakt mit Raupenhaaren; empfindliche Hauptbereiche (zum Beispiel Nacken, Hals, Unterarme) schützen; auf Holzernte- oder Pflegemaßnahmen verzichten, solange Raupennester erkennbar sind; bei Auftreten von allergischen Symptomen den behandelnden Arzt oder Hautarzt aufsuchen; Bekämpfung wegen gesundheitlicher Belastung und spezieller Arbeitstechnik nur von Fachleuten durchführen lassen. ...

Zuständig zur Abwehr der Gesundheitsgefahr auf öffentlichem Gelände ist die Stadt Delbrück, bei Privatgrundstücken die Eigentümer. Privatpersonen sollten dabei jedoch nicht zum Mittel der Selbsthilfe greifen und für die Beseitigung der Schädlinge ein Fachunternehmen beauftragt werden.

Die Stadt Delbrück ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, wachsam zu sein und Nester von Eichenprozessionsspinner im öffentlichen Straßenraum an den Bauhof der Stadt Delbrück, Anja Tepper, Telefon 05250/ 976651, E-Mail anja.tepper@stadt-delbrueck.de, zu melden.