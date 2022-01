Meisen sollen gegen Eichenschädling helfen

Die Kästen sollten zur Hälfte von städtischen Mitarbeitern an Eichen und deren Nachbarbäumen angebracht werden. Die andere Hälfte sollte mit entsprechendem Informationsmaterial kostenlos an Bürger der Stadt Lübbecke ausgegeben werden, damit auch Eichen auf Privatgrundstücken bestückt werden können. Diesem Beschluss ist die Stadtverwaltung Ende des Jahres nachgekommen. Insgesamt wurden 50 Nistkästen an Privathaushalte im Stadtgebiet ausgegeben.

„Der Eichenprozessionsspinner breitet sich zumeist im Frühjahr, begünstigt durch den Klimawandel, rasant aus“, schreiben die Grünen. Gefährlich sind allerdings nicht die ausgewachsenen Schmetterlinge, sondern die Raupen. Im Frühling fressen sie den Eichen die Blätter weg, übrig bleiben zum Teil herbstlich kahle Baumkronen, wovon sich die Bäume oft nur schwer erholen. Die Raupen sind aber auch eine große Gefahr für Mensch und Tier. Die Haare der Raupe enthalten ein Gift, das schwere allergische Reaktionen hervorrufen kann bis hin zum allergischen Schock. Auch wenn die Tiere nicht mehr an Ort und Stelle sind, bleiben kaum sichtbare, giftige Haare zurück, die vom Wind verteilt werden können.

Auch in Lübbecke sind in den vergangenen Jahren an mehreren Stellen im Stadtgebiet bereits Nester entdeckt worden, und ihre Verbreitung schreitet rasant voran. Durch das Aufhängen von geeigneten Nistkästen für Blau- und Kohlmeisen sollen diese Vögel angelockt werden und die Raupen, aber auch die ausgewachsenen Falter des Eichenprozessionsspinners fressen. „In den Niederlanden und auch in Deutschland hat man mit dieser Methode sehr gute Erfahrungen gemacht und konnte die Ausbreitung der Raupe weit zurückdrängen“, so die Grünen weiter. Da die Vögel ab März nach einer Unterkunft suchen und von März bis August brüten und ihre Jungen mit den Raupen füttern, sollten die Nistkästen möglichst bis Ende Februar angebracht werden.