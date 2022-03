Meister der Authentizität

Engelbert Wrobel und die „Swingin‘ Ladies plus 2“ treten im Gewölbekeller in Lübbecke auf

Lübbecke

Im Gewölbekeller am Gänsemarkt gibt es an diesem Mittwoch, 30. März, wieder Musik auf die Ohren. Der Jazzclub Lübbecke präsentiert ein Konzert mit Engelbert Wrobel und den „Swingin‘ Ladies plus 2“.