Meister der literarischen Reportage liest

Aus seinem Buch „Entlang den Gräben: Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan“ liest am Dienstag, 31. August, von 19.30 Uhr an der Autor Navid Kermani im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“.

Navid Kermani liest in Bad Driburg aus seinem Buch.

Als Meister der literarischen Reportage bekannt, führt Navid Kermani in seinem neuen Buch den Leser auf eine Reise durch eine vergessene, unbekannte Region: von Köln über den Kaukasus nach Isfahan im Iran.

Ein immer noch fremd anmutendes, von Kriegen und Katastrophen zerklüftetes Gebiet beginnt östlich von Deutschland und erstreckt sich über Russland bis zum Orient. Navid Kermani ist entlang den Gräben gereist, die sich gegenwärtig in Europa neu auftun: von seiner Heimatstadt Köln nach Osten bis ins Baltikum und von dort südlich über den Kaukasus bis nach Isfahan, der Heimat seiner Eltern.

Mit untrüglichem Gespür für sprechende Details erzählt er in seinem Reisetagebuch von vergessenen Regionen, in denen auch heute Geschichte gemacht wird, und von Menschen, deren Geschichten wahr sind und sich doch widersprechen.

Kermanis Reise führte ihn mitten durch den jüdischen „Ansiedlungsrayon“ der Zarenzeit, die „Bloodlands“ des Zweiten Weltkriegs, entlang dem Riss zwischen Ost und West, wo der Kalte Krieg längst nicht zu Ende ist und im Donbass zum heißen Krieg wird. Er hat die Trümmer zerstörter Kulturen und die Spuren alter wie neuer Verwüstungen gesehen. Vor allem hat er Menschen getroffen, die innerlich zerrissen sind, weil sie sich auf der Suche nach Heimat und Wohlstand auf eine Seite schlagen müssen.

Mit wenigen Strichen lässt er das Nachtleben der Großstädte lebendig werden, Geschäfte wie zu Sowjetzeiten, hippe Cafés, die Gelassenheit in Frontnähe und die Angst vor den anderen – wer immer das ist.

Was uns verbindet und was uns trennt: Die Vielseitigkeit und Weitläufigkeit Europas ist das Thema des Literaturfestivals „Europa:Westfalen“, in dessen Rahmen die Lesung Kermanis im Gräflichen Park Bad Driburg stattfindet.

Navid Kermani lebt als freier Schriftsteller in Köln. Der Spiegel-Bestseller-Autor hat für seine Romane, Essays und Reportagen zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Hölderlin-Preis, den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis sowie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten.

Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 5 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler und Studenten haben freien Eintritt bei Vorlage ihres Ausweises. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene-Richtlinien statt.

