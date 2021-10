Meisterwerke ausgezeichnet

Rüthen

Die Meisterwerke Schulte in Rüthen-Meiste sind mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet worden. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Der Preis wurde während einer Gala in Düsseldorf verliehen, an der auch NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart teilnahm.