Melderückstau bei der Stadt

Am Montag werden 149 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 264,5 (+19,5). Zudem macht die Stadt darauf aufmerksam, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklung zu einem Melderückstau kommt.

Gründe dafür seien die vielen eingehenden Fälle und Personalprobleme in der Corona-Abteilung der Stadt. Das Team im Gesundheitsamt soll jetzt aber personell verstärkt werden, um den Rückstau abarbeiten zu können. "Hinzu kommt, dass auch die Labore nicht mehr hinterherkommen und die Testauswertungen teilweise mit Verzug an uns melden", teilt Stadtsprecher Daniel Steinmeier mit.

77 Menschen werden aktuell in Bielefelder Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektion behandelt, 22 davon liegen auf der Intensivstation und 12 werden beatmet.

Am Samstag wurden zudem vier weitere Sterbefälle gemeldet: eine ungeimpfte Frau im Alter von 87 Jahren sowie drei voll geimpfte Männer im Alter von 63, 81 und 81 Jahren. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet Bielefeld damit 398 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Heute (bis 18 Uhr im Ortszentrum Senne) und am Dienstag (10 bis 18 Uhr am Rewe-Center Babenhausen) gibt es die nächsten mobilen Impfaktionen der Stadt, bei denen keine vorherige Terminbuchung notwendig ist. Diese Angebote richten sich vor allem an Erst- und Zweitimpflinge.