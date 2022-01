Meldesystem für Gewalt gegen Einsatzkräfte

Kreis Herford

Angriffe auf Rettungskräfte haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Dagegen will das Land NRW etwas tun. Der Kreis Herford ist jetzt eine von NRW-weit zwölf Test-Kommunen, in denen das „Innovative Melde- und Erfassungssystem Gewaltübergriffe“ (IMEG) für Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in einer Pilotphase erprobt wird.

Von Bernd Bexte