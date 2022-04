Menke seit 25 Jahren Feuerwehrchef

Bei der Feuerwehr in Dalhausen sind jetzt Beförderungen und Ehrungen vorgenommen worden. Hierzu trafen sich die Feuerwehrfrauen und -männer zu einem Dienstabend im Gerätehaus.

Die Feuerwehr hat Mitglieder in Dalhausen geehrt und befördert. Die Ehrungen fanden noch im alten Gerätehaus statt. Ein neues wird bereits hergerichtet.

Dort wurden sie vom Leiter der Feuerwehr Stadt Beverungen, Stadtbrandinspektor Stefan Nostitz und Löschgruppenführer Brandinspektor Ingolf Menke sowie seinem Stellvertreter Hauptbrandmeister Klaus Dierkes, in Empfang genommen. Es erhielten die Wehrleute Tobias Straßmann, Alexander Dierkes, Sebastian Hoffmann und Seven Langer nach erfolgreicher Teilnahme am Truppmann-Lehrgang die Beförderung zum Feuerwehrmann.

Alexander Menke wurde aus der Jugendfeuerwehr übernommen und ebenfalls zum Feuerwehrmann ernannt. Die Beförderungsurkunde zur Oberfeuerwehrfrau und Oberfeuerwehrmann erhielten: Johanna Stromberg, Katherina Suermann, Marko Behler, Tobias Maegery, Pascal Knauf, David Rose und Andre‘ Stromberg. Niklas Pecher wurde nach erfolgreicher Teilnahme am Truppführer-Lehrgang zum Unterbrandmeister befördert. Thomas Pecher erhielt die Beförderung zum Hauptbrandmeister. Zum Abschluss erhielt Unterbrandmeister Christoph Deppe die Ernennungsurkunde zum stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart.

Teilnahmebescheinigungen für absolvierte Lehrgänge erhielten: Katharina Suermann, Tobias Maegery (beide Funk und Kartenkunde), Tobias Maegery (Atemschutzgeräteträger) und Moritz Menke (Gruppenführer- Basis und ABC 1).

Nach allen Beförderungen und Ehrungen gab es noch eine Überraschung für Löschgruppenführer Ingolf Menke. Aus Händen des Wehrführers Stefan Nostitz erhielt Ingolf Menke eine Jubiläumsurkunde für die 25-jährige Tätigkeit als Löschgruppenführer der Löschgruppe Dalhausen sowie ein Gutschein der Beverunger Werbegemeinschaft.