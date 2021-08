„Menschen in Not sind unsere Brüder“

n der Abtei Marienmünster ist am Dienstag der Integrationspreis des Kreises Höxter verliehen worden. Preisträger sind der Asylkreis der Pfarrei „Zum verklärten Christus“ aus Bad Driburg, Kampfsportler und Maler Hassan Habeeb (51) aus Brakel und die Beverungerin Ingrid Feltgen (84). Ein Sonderpreis ging an die Kindertagesstätte „Glückspilz“ in Frohnhausen.

Kreis Höxter verleiht Integrationspreis in vier Kategorien in der Abtei Marienmünster

Landrat Michael Stickeln erinnerte während der Preisverleihung an den hohen Preis, den auch Geflüchtete in der Corona-Pandemie zu zahlen hätten. Integrations- und Sprachkurse hätten abgesagt werden müssen, Beratungsstellen nicht öffnen können. „Hinzu kommen die Hürden bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt, denn viele Unternehmen haben aufgrund von Kurzarbeit keine Praktika anbieten können“, sagte Stickeln. Die seien als „Steigbügel“ aber wichtig auf dem Weg in eine Beschäftigung oder Ausbildung. Gelitten hätten auch die zugewanderten Kinder, die in Zeiten des Home-Schoolings ihre Sprachkenntnisse durch Interaktion mit Mitschülern nicht ausbauen konnten.