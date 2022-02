Menschen mit langer Drogenkarriere finden in Paderborn ein Zuhause

Paderborn

Wenn neue Bewohner in den „Lebensraum ZwischenZeit“ in Paderborn kommen, sind die meisten von ihnen bereits 20 Jahre suchtkrank. Fast alle haben im Gefängnis gesessen, einige auf der Straße gelebt. Alle sind in einer Substitutionsbehandlung, meistens Methadon. Ihr Ziel ist es, von den Drogen wegzukommen.

Von Kerstin Eigendorf