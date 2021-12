Menschen zu helfen, ist genau sein Ding

Delbrück

Es muss schon ein tief verwurzelter, innerer Antrieb sein, Menschen in dramatischen Situationen zu helfen. Egal, ob bei Hilfstransporten der Feuerwehr Delbrück nach Rumänien, Spendensammlungen zugunsten der Tsunami-Opfer in Asien, der Opfer der Elbehochwasser, der Sanierung eines maroden Krankenhauses in Eritrea oder jetzt für die Hochwasseropfer in der Eifel.

Von Axel Langer