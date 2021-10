Menschenmassen im Sonnenschein

Voller Festplatz, gute Stimmung: Die Oktoberwoche ist am Sonntag zu Ende gegangen. Insgesamt waren an den neun Festtagen etwa 60.000 Gäste auf dem Platz.

Die letzten Tage der Warburger Wiesen wollten sich viele am Wochenende nicht entgehen lassen. Vor allem am Samstagabend gab es daher Warteschlangen am Eingang. Nur 3000 Besucher durften aus Coronaschutzgründen aufs Gelände. Da mussten die Gäste auch schon einmal 30 Minuten Wartezeit am Eingang einplanen, bis wieder ein Platz auf der Festmeile mit 55 Schaustellern frei war.