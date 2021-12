Mercedes prallt gegen Ampelmast

Unfall am frühen Sonntagmorgen in Hille – Fahrer (25) hat eine Alkoholfahne

Hille

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Hille-Rothenuffeln von der Lübbecker Straße (B 65) abgekommen und an der Kreuzung mit der Bergkirchener Straße/Hartumer Straße mit seinem Mercedes gegen einen Ampelmast geprallt. Der allein im Pkw sitzende Mindener blieb unverletzt, allerdings stand er unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei berichtet.

