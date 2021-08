Mercedes überschlägt sich

Nach Polizeiangaben hatte der 90-jährige Golffahrer, der um 15.15 Uhr an der Einmündung Mühlenbrink /Borlefzener Kirchweg unterwegs war, die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers, der in Richtung Buhn fuhr, übersehen. Durch die Kollision und das versuchte Ausweichmanöver habe sich der Mercedes überschlagen und sei im angrenzenden Kornfeld auf dem Dach liegen geblieben. Sein 34-jähriger Fahrer sei leicht verletzt ins Klinikum Herford gekommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Am Mercedes entstand Totalschaden, so die Polizei.

