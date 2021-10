Mercedesfahrerin (80) schwer verletzt

Unfall auf der Paderborner Straße in Schloß Holte-Stukenbrock – auf haltenden Linksabbieger aufgefahren

Die Frau war am Mittwoch um 15.30 Uhr auf der Paderborner Straße Richtung Stukenbrock unterwegs. In Höhe der Einmündung der Hövelrieger Straße hat sie den vor ihr haltenden VW-Transporter übersehen. Dessen 46-jähriger Fahrer aus Rheine-Hörstel hatte angehalten, um vor dem Linksabbiegen in die Hövelrieger Straße den Gegenverkehr passieren zu lassen.