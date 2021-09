Messerattacke: Opfer an der Hand verletzt

Um eine Auseinandersetzung in einer Asylbewerber-Unterkunft geht es derzeit vor dem Amtsgericht. Angeklagt ist ein 26-jähriger Afghane, der mit drei Komplizen auf einen 27-jährigen Mitbewohner in der Container-Siedlung an der Mindener Straße losgegangen sein und ihn mit einem Messer an der Hand attackiert haben soll.

Zwei Vorwürfe legt die Anklage dabei dem Mann zur Last, der sich nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2016 als Asylbewerber in Deutschland aufhält. An jenem Mai­abend dieses Jahres soll er dem Geschädigten zweimal in die Hand geschnitten und sich anschließend den eintreffenden Polizeibeamten massiv widersetzt haben. Warum die Männer überhaupt in Streit geraten waren, konnte das Gericht allerdings noch nicht klären.