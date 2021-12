Messerstecher weiter auf der Flucht

Das Opfer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, aber vom Täter fehlt trotz polizeilicher Großfahndung jede Spur. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler der Mordkommission Buschkamp von dem 62-Jährigen Bielefelder, der am Dienstag niedergestochen wurde. „Er ist ansprechbar und wird weiter vernommen“, sagte Polizeisprecherin Sarah Siedschlag zu den Ermittlungen wegen versuchten Mordes.

Der Mann, der im Stadtbezirk Senne lebt, wurde wie berichtet am frühen Dienstagabend in seinem eigenen Haus an der Buschkampstraße nahe der Grenze zu Friedrichsdorf (Kreis Gütersloh), lebensgefährlich verletzt.

Als er um 17.42 das von dichtem Buschwerk und Bäumen umgebene Einfamilienhaus betreten wollte, hatte er Einbruchspuren bemerkt. Der Mann ging trotzdem ins Innere und traf dort auf den Einbrecher, der sofort mit einem Messer zustieß und anschließend in das nahgelegene Waldstück flüchtete.

Details zur Waffe konnte die Polizei am Mittwoch nicht nennen. Fest steht, dass das Opfer mit einem Messerstich niedergestreckt wurde, aber noch selbst einen Notruf absetzen konnte. Das Haus liegt einsam an der Grenze zu Friedrichsdorf im Kreis Gütersloh. Unmittelbare Nachbarn gibt es nicht.

Einsam liegt das Einfamilienhaus an der Buschkampstraße, in dem der Bewohner von einem Einbrecher verletzt wurde. Foto: Kerstin Sewöster

Nach seiner notärztlichen Versorgung wurde der 62-Jährige ins Klinikum Gütersloh gebracht. Die Ermittler hoffen nun, dass das Opfer weitere Details zum Täter und zur Tatwaffe nennen kann. Gleich nach dem Einbruch konnte er eine erste Beschreibung abgeben. Danach war der Täter jung, zwischen 16 und 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit einem rot-braun-schwarzen Pullover bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine rote Wollmütze.

Bei Einbruch Konfrontation vermeiden

„Wir tappen ein bisschen im Dunklen“, sagte Staatsanwältin Claudia Bosse, die die Ermittlungen wegen versuchten Mords aufgenommen hat, auf Anfrage. Große Hoffnungen setzen sie und die Ermittler auf Zeugenhinweise auf den Täter. Die Fahndung unmittelbar nach der Tat am Dienstagabend blieb erfolglos, auch der Personenspürhund konnte keine Fährte des Täters aufnehmen.

Die Polizei rät dazu, auf jeden Fall eine Konfrontation mit einem Einbrecher zu vermeiden. Polizeisprecherin Sarah Siedschlag: „Sobald Sie Aufbruchspuren an der Wohnung oder Ihrem Haus wahrnehmen, begeben Sie sich nicht ins Innere, nehmen Sie keine Veränderungen an den Spuren vor und rufen Sie sofort die Polizei. Das gilt auch, wenn Sie im Haus auf einen Einbrecher treffen. Gewinnen Sie sofort Abstand“.