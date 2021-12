Messerstiche in die Herzgegend waren tödlich

Bielefeld/Paderborn

Es ist eine Tat, die bei allen Beteiligten die Frage nach dem Warum hinterlässt. Eine Frage, die wohl nie aufzuklären sein wird. Ganz im Gegensatz zum Tathergang. Ein 48 Jahre alter Mann aus Bielefeld steht in Paderborn vor dem Landgericht, weil er im Mai einen 41-jährigen Bekannten erstochen haben soll. Das gibt er auch zu. Aber was sich zuvor in dem Einfamilienhaus in Bad Driburg ereignet hat, das ist für das Schwurgericht kaum aufzuklären.

Von Ulrich Pfaff