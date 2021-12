Messertäter bislang nicht identifiziert

Der Einbrecher, der am 14. Dezember einen 62-Jährigen in Senne niedergestochen hatte, ist noch nicht identifiziert und weiter flüchtig.

In diesem Haus in Senne überraschte der 62-Jährige den Einbrecher, dieser stach auf den Wohnungsinhaber ein.

Zweieinhalb Wochen nach dem versuchten Tötungsdelikt an der Buschkampstraße – ein Einbrecher hatte einen heimkehrenden Hausbewohner (62) niedergestochen und lebensgefährlich verletzt – gibt es weiter keine Hinweise auf den flüchtigen Kriminellen. Am Tatort sichergestellte DNA-Spuren des Einbrechers hätten beim Abgleich in der nationalen Datenbank des Bundeskriminalamtes keinen Treffer ergeben, sagte die ermittelnde Staatsanwältin Claudia Bosse auf Anfrage. Demnach ist der Gesuchte in Deutschland noch nicht mit Straftaten aufgefallen.