Messi und Minimalist in der Welt der Dinge

Ihren ersten Spielfilm (Drehbuch und Regie) stellte Natja Brunckhorst (57) im Lichtwerkkino vor: „Alles in bester Ordnung“. Dass sie vor mehr als 40 Jahren mit der Rolle der Christiane F. in dem Film „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ berühmt wurde, spricht sie zwar an, mag darüber am liebsten aber nicht mehr sprechen.

Foto: Bernhard Pierel