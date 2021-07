Metallbeize verdampft: 16 Verletzte

Melle

Großer Gefahrstoff-Einsatz am Montagmorgen in Melle-Neuenkirchen: 16 Personen, darunter Feuerwehrleute, sind nach Auskunft der Polizei leicht verletzt worden, als in einer Maschinenfabrik eine Chemikalie austrat und sich als Aerosol in einer Produktionshalle an der Nordlandstraße verteilte.