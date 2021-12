Metin Eser zum SPD-Chef gewählt

Corona-bedingt fand auch dieser Termin viel später statt als geplant, wie Versammlungsleiter Michael Höppner zu Beginn anmerkte. In 2021 sollte turnusmäßig der neue Vorstand gewählt werden, was auch bereits vom SPD-Kreisverband angemahnt worden war. Stellvertretend für die noch amtierende Vorsitzende Marion Herzog übernahm Metin Eser den Rückblick auf das Jahr 2021.

Als Ermutigung fand er das weitaus bessere Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl am 26. September 2021, verglichen mit dem schlechten Ergebnis bei der Kommunalwahl 2020, wodurch die SPD-Fraktion auf drei Ratsmandate zurückgefallen war. Gleichwohl habe die neue Fraktion mit ihren sachkundigen Bürgern ihren Rhythmus gefunden, so Metin Eser. Mit Blick nach vorne stehe die Landtagswahl am 15. Mai 2022 als nächste Herausforderung für den neuen Vorstand an.

Der ausführliche Finanzbericht des Kassierers Uwe Siek gab keinerlei Anlass für kritische Bemerkungen, wie Kassenprüfer Gottfried Kleines seinen Bericht abschloss. Trotz geringerer Einnahmen verfüge der Ortsverein über ein gutes Finanzpolster.

Zu den Wahlvorschlägen des Vorstands gab es keine weiteren Nennungen. Gewählt wurden Metin Eser als Vorsitzender, Stellvertreter wird Bjarne Gottschick, Kassierer bleibt Uwe Siek. Auf Beschluss der Versammlung wurden vier Beisitzer gewählt: Martin Kalkreuter, Philipp Lampe, Melek Bas und Ulrich Sigrist. Alle wurden ohne Gegenstimmen gewählt, was die Erleichterung über den Neustart des Ortsvereins widerspiegelt.

Die 60plus-AG, von Aloys Hasken und Friedrich Dransfeld geleitet, wird sobald es die Einschränkungen zulassen, zum politischen Gespräch einladen.