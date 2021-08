Michael Gorzolka neuer Kommandeur in Höxter

Oberstleutnant Lothar Struck (45) hat das Kommando über das ABC-Abwehrbataillon 7 in Höxter an Oberstleutnant Michael Gorzolka (40) abgegeben. 150 Gäste und hunderte Soldaten nahmen an dem Übergabe-Appell in der General-Weber-Kaserne am Mittwochnachmittag teil.

Kommandeurswechsel in der General-Weber-Kaserne in Höxter: Oberstleutnant Lothar Struck (2.von links) hat das Kommando an Oberstleutnant Michael Gorzolka (2. von rechts) abgegeben. In der Mitte Oberst Werner Schiff (ABC-Abwehrkommando).Antreten in der Pandemie: Die Kompanien haben auf dem Appellplatz alle Gesichtsschutz getragen.

Anlässlich des Kommandeurswechsels sorgte das Heeresmusikkorps Kassel auf dem Appellplatz für eine feierliche Atmosphäre. „Ich melde mich ab“, rief der scheidende Kommandeur Struck kurz und knapp seinen Soldatinnen und Soldaten zu. Der Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr, Oberst Klaus Werner Schiff, hat den Befehl über das ABC-Abwehrbataillon 7 im Rahmen des feierlichen Appells an den aus Ovenhausen stammenden und dort auch wohnenden neuen Bataillonschef offiziell übergeben: Mit der Übergabe der Truppenfahne an den Nachfolger war der Amtswechsel dann vollzogen. Die Chefstelle bleibt also in Höxteraner Hand: Lothar Struck stammt aus Fürstenau. Er verlässt Höxter in Richtung Berlin. Dort übernimmt er im Bundesverteidigungsministerium neue Aufgaben.

Ehrengäste im Zelt beim Kommandeurswechsel. Foto: Michael Robrecht

Das ABC-Abwehrbataillon 7 lässt sich bei jedem Kommandeurswechsel traditionell immer etwas Besonderes einfallen: So durfte Lothar Struck auf einem zu einem ICE-Zug nach Berlin umgebauten Transporter zu den Klängen von Helene Fischers Hit „Atemlos“ eine Ehrenrunde an den angetretenen Truppenteilen vorbei drehen. Obendrein erhielt er einen E-Roller, mit dem er dann vom Appellplatz fuhr.

In seiner Abschiedsrede freute sich Struck besonders über die hohe Zahl von 150 Gästen, darunter Landrat Michael Stickeln, Bürgermeister Daniel Hartmann, MdL Matthias Goeken, Brigadegeneral a.D. Josef Kowalski, Bischof Damian, Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek sowie vielen Vertretern des öffentlichen und militärischen Lebens. Diese Resonanz unterstreiche erneut die gute Verbindung des ABC-Abwehrbataillons zu den Höxteranern, meinte Struck. Beim Appell dabei war auch Oberstleutnant Daniel Razat, der jetzt als Kommandeur das ABC-Abwehrbataillon 750 in Bruchsal übernommen hat. Damit führen zwei Ovenhäuser fast die gesamte ABC-Abwehrtruppe der Bundeswehr – eine besondere Konstellation.

Spaß zum Abschied: Lothar Struck übt die Bahnfahrt nach Berlin. Foto: Michael Robrecht

Oberst Klaus Werner Schiff hob als jüngstes Beispiel der Leistungsfähigkeit der Höxteraner Soldaten den Hochwasser-Katastropheneinsatz im Ahrtal hervor, wo Trinkwasser für die Bevölkerung aufbereitet worden sei. Die Höxteraner seien seit Jahren in Krisenregionen wie Mali im Einsatz, sagte er. Mit Blick auf die vielen Kräfte aus Höxter, die auch in Afghanistan Dienst getan haben, kommentierte der Oberst etwas Nachdenkenswertes: Er sage allen, die über das unwürdige Ende des Afghanistaneinsatzes der Bundeswehr enttäuscht seien, dass sie als Soldaten alles richtig gemacht hätten. „Sie haben etwas für die Menschen dort im Lande getan.“ Der Abzug sei eine politische Entscheidung gewesen.

Oberstleutnant Struck wies darauf hin, dass die 4. Kompanie in Straußberg beim Aufbau eines neuen ABC-Abwehrbataillons stark eingebunden werde.

Der neue Kommandeur, Oberstleutnant Michael Gorzolka, ist Jahrgang 1980, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt – wie seine Eltern – in Ovenhausen. Er hat große Truppenführererfahrung, war schon Kompaniechef (2021-2015) in Höxter und als Militär-Berater im Irak. Der Generalstabsoffizier diente in Bonn und zuletzt als Dezernatsleiter beim I. Deutsch-Niederländischen Korps in Münster.

Nach dem Appell gab es noch einen Outdoor-Empfang in der Kaserne.