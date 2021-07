Michael Sprink und Roger Voigtländer treten für die Sozialdemokraten an

Delbrück/Paderborn

Die Landtagswahl in NRW steht am 15. Mai 2022 an: Die SPD im Kreis Paderborn hat am Wochenende bei zwei Wahlkreiskonferenzen den Salzkottener Michael Sprink für den Wahlkreis 100 (Paderborn-Land) und Roger Voigtländer für den Wahlkreis 101 (Paderborn-Stadt) als Kandidaten aufgestellt. Die Aufstellungskonferenzen fanden im Stadion des Delbrücker SC in Präsenz statt.