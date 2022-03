Michelbrink feiert Neueröffnung

Alles für Schule, Studium und Büro, Spielwaren und Geschenkartikel – das gibt es ab sofort beim Geschäft Michelbrink, das jetzt im Dören-Park an der Senefelder Straße eröffnet wurde.

Blick in das neue Geschäft: Von Spielwaren über Bürobedarf bis hin zu Schulranzen bietet das FAchgeschäft Michelbrink ein breites Sortiment. Auch Mitarbeiterin Hülya Gülbahar freut sich, dass das Geschäft jetzt nach umfangreicher Modernisierung im Dören-Park öffnet.

In der ehemaligen Askania-Filiale, die komplett modernisiert wurde, bietet das Fachgeschäft für Papeterie und Taschen auf rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche ein breites Sortiment, das ständig überarbeitet und aktuellen Trends angepasst wird. Ein großes Augenmerk wird auf Schulranzen gelegt.

Mit einer großen Ranzen-Party ging es für erste Kunden am Wochenende los: Mitarbeiterin Antje Schulz berät aber natürlich auch über den Aktionstag hinaus zu passenden Schulranzen. Michelbrink hat dafür auf einer Sonderfläche eine große Auswahl verschiedener Modelle parat. Foto: Jörn Hannemann

Die Firma Michelbrink betreibt 18 Fachgeschäfte in der Region Niederrhein und Ruhrgebiet. Das Unternehmen, das im Jahr 1903 als Kolonialwarenladen in Hamminkeln gegründet wurde, wird seit 1993 in vierter Generation von Nils Michelbrink geführt. Gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian Michelbrink leitet er das Unternehmen. Michelbrink fokussiert sich auf Büro- und Schulbedarf, Schreibkultur und Papeterie.

Geöffnet ist das Paderborner Geschäft montags bis samstags von 9.30 bis 19.30 Uhr.