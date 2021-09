Miele kürzt Kurzarbeit

Der Hausgerätehersteller Miele kann die vor Wochen wegen fehlender Elektronikbauteile eingeführte Kurzarbeit in mehreren Werken wieder zurückfahren. Im Gerätewerk am Stammsitz Gütersloh läuft die Kurzarbeit am Ende dieser Woche aus, teilte Pressesprecher Michael Prempert auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage mit

Seit Anfang August waren im Gütersloher Gerätewerk Schichten an Montagen und Freitagen gestrichen worden. Von kommender Woche an sollen Waschmaschinen und Trockner wieder im gewohnten Umfang produziert werden. Prempert: „Erneute Kurzarbeit ist in den kommenden Wochen in Gütersloh nicht geplant.“