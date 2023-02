Miele muss die Produktion bremsen

Der Gütersloher Hausgerätehersteller Miele setzt wegen einer Absatzdelle nach dem Rekordjahr 2022 zeitweise die Waschmaschinen-Produktion im Stammwerk aus. Das Unternehmen, das mit dem Betriebsrat über Kurzarbeit verhandelt, spricht von einem vorübergehenden Problem. Auch in Zulieferwerken wird die Produktion gedrosselt. Ein Grund für den Auftragsrückgang ist neben der Konsumflaute, dass Händler vor der dritten Preiserhöhung in 13 Monaten im November noch viele Geräte geordert und ihre Lager prall gefüllt haben.

Auch weil der Handel diese Waschmaschinen erst an die Endkunden verkaufen muss, bevor wieder Bestellungen in gewohnter Größenordnung bei Miele eingehen, steht der Hersteller vor einem praktischen Problem: Sein Warenverteilzentrum in Gütersloh, in dem die vor Ort produzierten Geräte vollautomatisch landen, platzt aus allen Nähten.