Mietzuschuss für Start-ups

Bielefeld

Vielen Start-ups fehlt es an Geld. Die Stadt will ihnen daher künftig bei der Miete unter die Arme greifen: Für den Betrieb von Büros, Lager- und Produktionsflächen soll es vom kommenden Jahr an eine Förderung von bis zu 500 Euro monatlich geben – zuzüglich einer Pauschale von 150 Euro für Nebenkosten. Kostenintensive Labore können sogar einen Zuschuss von bis zu 1000 Euro monatlich beantragen.

Von Philipp Körtgen