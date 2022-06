Mika und Monique regieren in Lippling

Beim Schüler- und Jugendprinzenschießen der Lipplinger St.-Hubertus-Schützenbruderschaft zeigten sich Mika Mertens (28 Ringe) bei den Schülern und Monique Schumacher (19 Ringe) bei den Jungschützen am treffsichersten.

Monique Schumacher folgt als Jugendprinzessin auf Niklas Ewers und Mika Mertens als Schülerprinz auf Jolina Kemper, die seit April amtierende Bezirksschülerprinzessin des Bezirksverbandes Paderborn-Land ist. Jolina Kemper erzielte sowohl beim Bezirksschülerprinzenschießen (Platz 1) in Sande als auch beim Diözesanschülerprinzenschießen (Platz 2) in Mantinghausen mit jeweils 29 Ringen hervorragende Schießleistungen und darf deshalb im Oktober beim Bundesprinzenschießen in Emstek starten.