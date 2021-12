Millimeterarbeit mit 19-Meter-Masten

Steinhagen

Ein 19 Meter langer Mast mit Gabelstapler-Aufsatz, getragen von einem Fahrwerk, das über eine Schiene gleitet – so sehen die so genannte Regalbediengeräte aus, die seit Mittwoch in das neue Hochregallager des Steinhagener Logistikers WLS in Brockhagen eingesetzt werden. Das ist keine Kleinigkeit: Zwei Autokräne sind nötig, um die langen Arme fast auf Höhe der Dachkante in die 1,60 Meter schmalen Gänge des 20 Meter hohen Gebäudes zu hieven. Eine ganze Woche dauert es, bis alle acht untergebracht sind.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold