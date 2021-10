Millimeterarbeit mit tonnenschwerer Last

Eisenbahnüberführung Steinstraße in Bad Oeynhausen: in nur zehn Stunden sollten zwei Behelfsbrücken verlegt werden

Bad Oeynhausen

Von 16 Uhr an bis nach Mitternacht – so war es nach Angaben von Projektleiter Torben Siebert von der Deutschen Bahn an der Brücke über die Steinstraße am Dienstag geplant. 15 Bauarbeiter sollten dort innerhalb von etwa zehn Stunden über die Überführung zwei Behelfsbrücken verlegen. Dabei kam auch ein rund 500 Tonnen schwerer Lastkran zum Einsatz, der die jeweils 40 Tonnen schweren Stahlträger an ihren Platz beförderte.

Von Wilhelm Adam