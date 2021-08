Millionen für stationäre Luftfilter

Die Ausstattung mit Luftfiltern in 18 Grundschulen wird nach ersten Berechnungen mehr als zehn Millionen Euro kosten. Insgesamt 573 Räume sollen entsprechende Geräte erhalten. Pro Raum fallen Kosten von 15.000 bis 18.000 Euro an. 80 Prozent der Kosten werden bezuschusst. Clausen geht fest davon aus, dass entsprechende Förderanträge für ein Programm des Bundes und des Landes NRW in den kommenden zwei Wochen bewilligt werden. Bis zum Herbst könnten die Arbeiten in den ersten Schulen beginnen. Dabei soll es danach gehen, an welchen Schulen es in welchem Umfang bereits Corona-Ausbrüche gegeben hat. Der städtische Immobilienservicebetrieb (ISB) hat die baulichen Voraussetzungen an den Standorten geprüft. Innerhalb eines Jahres müssen die Arbeiten erledigt sein. So sind die Förderbestimmungen.

