Millionen für Straßen und Radwege

Größere Baumaßnahmen sind demnach in der Ortsdurchfahrt in Eversen und auf der Strecke von dort bis zur B239 auf etwa 2,3 Kilometern geplant (vorgesehene Kosten: 1,195 Millionen Euro). Auch die Ortsdurchfahrt Bad Driburg (Brunnenstraße bis hin zur Kreisstraße 9) soll auf 2,5 Kilometern Länge für rund 2,8 Millionen Euro umgestaltet werden. Auf der Strecke zwischen Steinheim und Ottenhausen soll an der K7 ein zwei Kilometer langer Radweg entstehen (Kosten: etwa 950.000 Euro). Bei Gut Albrock in Brakel soll die Brücke über den Emder Bach (K2) für etwa 430.000 Euro erneuert werden, gleiches gilt für die Brücke bei Gut Haverhausen am R6 bei Willebadessen (124.500 Euro).

Darüber hinaus plant der Kreis Höxter zahlreiche Erneuerungen von Fahrbahndecken: in der Ortsdurchfahrt Steinheim an der K6 am Kreisverkehr im Zuge der Hospitalstraße (150.000 Euro); in der Ortsdurchfahrt Warburg (K11/Burggraben) zwischen Langer Straße und Paderborner Tor (270.000 Euro); in der Ortsdurchfahrt Ossendorf (Nörder Straße) zwischen Menner Straße und Ortsausgang Richtung Nörde (140.000 Euro); in der Ortsdurchfahrt Hembsen (K50/Lange Straße) zwischen Haus 34 und 50 (100.000 Euro) und zwischen der L827 bei Vinsebeck und dem Ortseingang Ottenhausen (310.000 Euro).

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf des Kreises insgesamt 1,195 Millionen Euro vorgesehen, für Investitionsmaßnahmen (Neubau) rund 4,9 Millionen Euro.