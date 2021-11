Millionen-Investitionen in Gebäude

Ratskeller, Kulturwerkstatt, die Dächer der Maspernhalle und das (derzeit verhüllte) Adam-und-Eva-Haus haben alle etwas gemeinsam: In den Erhalt und Ausbau werden in nächster Zeit Millionensummen investiert. Die Stadt Paderborn hat jetzt die geplanten Maßnahmen für das kommende Jahr vorgestellt.

Doch auch bei laufenden Maßnahmen gibt es Neuigkeiten: So wird der mit 1,2 Millionen Euro kalkulierte Neubau der Freilichtbühne Schloß Neuhaus am Ende wohl knapp 1,4 Millionen Euro kosten. Die Kosten für die Modernisierung des Adam-und-Eva-Hauses samt Weinkrüger steigen demnach von 4,2 auf 4,6 Millionen Euro. Geplante Fertigstellung soll im kommenden Jahr sein. Die Erweiterung der Realschule Südstadt wird wegen zusätzlicher Klimaschutzmaßnahmen eine halbe Million Euro teurer. Und so geht es 2022 weiter: