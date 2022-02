Millionen Jahre Künsker Geschichte

Neuer Geopfad in Halle-Künsebeck gibt Einblicke in Erd- und Dorfhistorie – Einweihung am 15. Februar

Halle-Künsebeck

Kann man sich eigentlich darüber freuen, wenn einem Steine in den Weg gelegt werden? Künsebecker können das, denn Steine haben in der Geschichte des Dorfes eine große Rolle gespielt. Und darum haben sie sich ein paar dicke Brocken mitten in den Ort geholt und mit den vorhandenen Relikten der langen (Erd-)Geschichte bis in die Neuzeit einen Geopfad geschaffen.

Von Klaus-Peter Schillig