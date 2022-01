Millionen-Projekt auf gutem Weg

Treffen im Smart-City-Büro in der Lemgoer Mittelstraße (von rechts): Kerstin Vieregge (MdB) informiert sich bei Bürgermeister Markus Baier, Projektmitarbeiterin Karla Lohmeyer, Projektleiterin Nicole Baeumer und Bürgermeister Mario Hecker über den Stand des Smart-City-Projekts für Kalletal und Lemgo.

Seit gut einem Jahr profitieren Lemgo und Kalletal als Smart-City-Verbund „digital.interkommunal“ von einer Gesamtfördersumme in Höhe von 5,3 Millionen Euro. Die beiden Bürgermeister Markus Baier und Mario Hecker berichteten der CDU-Politikerin, die sich in Berlin für das Projekt eingesetzt hatte, was inzwischen vor Ort daraus entstanden ist.