Mina verbessert das Lernklima

Schulbegleithund wird an Gesamtschule Bad Lippspringe ausgebildet – Tag der offenen Tür am 27. November

Bad Lippspringe

Hundegebell ist eigentlich kein Geräusch, das man in einer Schule erwarten würde. Anders in der Gesamtschule Bad Lippspringe. Dort bellt es seit 2020 regelmäßig in manchen Klassenzimmern oder auf dem Flur. Der Schulbegleithund Mina ist hier nämlich in Ausbildung und auch schon im Einsatz.