Minden: 42-Jähriger bei Übergabe von Diebesgut gestellt

Minden

Ein Einbruch in die Grundschule Kutenhausen ist der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Zu einem weiteren Einbruch kam es in dem benachbarten Vereinsheim des SV Kutenhausen / Todtenhausen an der Kutenhauser Dorfstraße. Ein vermeintlicher Täter konnte später dingfest gemacht werden.