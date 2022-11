Minden: Autokäufer werden ausgeraubt

Den Angaben des Geschädigten (37) sowie eines Zeugen (32) entsprechend waren die beiden am Donnerstagabend, 24. November, nach Minden gekommen, um ein Auto zu kaufen, heißt es dazu im Polizeibericht.

Entstanden war der Kontakt über Facebook. Gegen 21 Uhr traf sich das Duo mit zwei mutmaßlichen Vermittlern in der Königstraße, berichten die Beamten weiter. Da das Auto in einer naheliegenden Garage stehen sollte, ging man vom Treffpunkt aus zu Fuß in Richtung Lichtenbergstraße. Dort kam dann der vermutliche Verkäufer entgegen.

Täter entreißt Opfer das Bargeld

Als man einen Garagenhof erreicht hatte, gingen der Verkäufer sowie der Käufer laut Polizeimitteilung in selbigen, während die anderen Männer davor warteten. Im Garagenhof entriss der Räuber seinem Opfer das vorgezeigte Bargeld und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschießend gelang den drei Tätern die Flucht über die König- und Schillerstraße. Die Täter wurden auf circa 20 bis Anfang 30 Jahre geschätzt.

Einer war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke der Marke Northface sowie ein Weiterer mit einer weiß-beigen Fleecejacke und heller Jeans.

Wieder Einsatz von Pfefferspray

Zuvor hatte sich am vergangenen Freitag, 18. November, in der Schillerstraße eine ähnliche Tat ereignet. Die Polizei schreibt dazu: Hier war ein Berliner nach Minden gekommen, um einen VW Bora zu erwerben. Entdeckt hatte er das Verkaufsangebot auf TIKTOK. Nach einem Kontakt gegen 23.15 Uhr in der Königstraße fuhr er mit dem mutmaßlichen Verkäufer in die Schillerstraße. Dort wollte der mutmaßliche Händler die vereinbarte Barschaft zählen. Diese Situation nutzte er aus, um zu flüchten.

Als ihn der Überfallene festhalten wollte, kamen drei Unbekannte zur Unterstützung des Räubers dazu und man sprühte dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Bora in unbekannte Richtung.