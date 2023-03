Minden: Sachbeschädigungen in der Pöttcherstraße

Minden

Wegen einer Sachbeschädigung ist die Polizei am späten Freitagabend gegen 23.35 Uhr in die Pöttcherstraße gerufen worden. An der Einsatzörtlichkeit konnten von den Beamten zwei beschädigte Autos, ein VW und ein Citroen, und eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt werden.