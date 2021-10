Mini-Appartements für Auszubildende möglich

Machbarkeitsstudie zum leerstehenden Haus Ararat in Eckardtsheim

Bielefeld

Es gibt neue Pläne für das Haus Ararat. Das Gebäude am Schlepperweg 35 in Eckardtsheim, in dem viele Jahre etwa 30 Menschen mit Beeinträchtigungen gelebt haben, steht seit einem guten Jahr leer.

Von Kerstin Sewöster