„Mini-Hermann“ aus dem 3D-Drucker

Hövelhof/Bad Lippspringe

Der „kantige Hermann“ in Hövelhof an der Raiffeisenstraße ist drei Meter hoch. Wer Gefallen an der Skulptur findet, kann sie jetzt als Souvenir kaufen: Der Bad Lippspringer Ulrich Gerkens produziert den „Mini-Hermann“ im 3D-Drucker.