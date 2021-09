Mini-Mühlenfest geheim gehalten

Vlotho

Nach fast zweijähriger Corona-Pause ist am Sonntag an der Windmühle Exter endlich wieder ein Mühlenfest gefeiert worden. Allerdings in deutlich abgespeckter Form. Weil die Pandemie längst noch nicht besiegt ist und weil für Veranstaltungen weiterhin besondere Regeln gelten, hatte der Mühlenverein um den Vorsitzenden Wolfgang Frohloff weitestgehend auf Werbung verzichtet.

Von Jürgen Gebhard