Minister hört sich die Sorgen der Beschäftigten an

Die Arbeitnehmervertreter teilten dem Minister den aktuellen Stand der Personalplanung mit und informierten ihn über den damit zu befürchtenden Personalabbau in den nächsten Jahren.

Jürgen Bunge (Vorsitzender des MDS-Betriebsrates) und Stefan Brandt (stellvertretener Betriebsrats-Vorsitzender Dielingen) beschrieben die möglichen Produkte und Maßnahmen, die einen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze rund um den Dümmer leisten könnten.

Beeindruckt

Friedrich Hartmann (1. Bevollmächtigter der IG Metall Nienburg-Stadthagen) wies darauf hin, dass die Kolleginnen und Kollegen beeindruckend gezeigt hätten, dass sie für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu kämpfen bereit sind. „Zudem gibt es eine große Unterstützung aus der Bevölkerung zum Erhalt der Arbeitsplätze in der Region“, machte Hartmann deutlich.

Olaf Lies signalisierte die Unterstützung der Landesregierung und möchte weiterhin mit den Arbeitnehmervertretern in Kontakt bleiben.

Unter dem Motto „Finger weg von unseren Jobs“ startet am Samstag, 24. Juli, eine Fahrradtour rund um den Dümmer. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Weitere Aktionen der IG Metall werden folgen.

Dümmer Tour

Gemeinsam in die Pedale treten gegen den Stellenabbau bei ZF am Dümmer: Dazu ruft die IG Metall für Samstag, 24. Juli, auf. Los geht es im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr am Grillplatz in Lembruch (Nähe Spielplatz am Deich). Anmeldungen sind bis Freitag, 23. Juli, möglich unter Telefon 05021/960016 oder per E-Mail an Alena.Tumanov-Balysev@igmetall.de. Getränke werden gestellt.