Minister steht zu Werkstätten

Lübbecke

Ein Satz, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Mittwoch in Lübbecke sagte, klang wie Musik in den Ohren von Georg Droste, dem Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Lübbecke. „Wir brauchen die Werkstätten“, sagte der Minister, als er auf seiner Tour durch Ostwestfalen einen Kurzbesuch in den Lübbecker Werkstätten an der Hausstätte absolvierte.

Von Arndt Hoppe